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Spor
AA 08.08.2023 17:28

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası Manisa'da başladı

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın açılış maçında Fransa, Polonya'yı 10-4 mağlup etti.

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası Manisa'da başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Karadağ, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Fransa, Polonya, Romanya, Gürcistan, Almanya, Malta ve Ukrayna'nın katılacağı organizasyon, Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde başladı.

Turnuvanın açılış maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Fransa, müsabakayı 10-4 kazandı.

Diğer müsabakalarda Gürcistan, Ukrayna'yı 13-10, Almanya da Malta'yı 9-7 mağlup etti.

C Grubu'nda Fransa, Polonya ve Romanya ile mücadele edecek Türkiye, 21.00'da Romanya ile karşılaşacak.

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