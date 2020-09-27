Ankaragücü Sivas deplasmanında
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Sivasspor ligin ilk 2 haftasında 3 puan toplarken, Başkent temsilcisi de ligin ilk haftasında Erzurumspor'a mağlup oldu.
Ligin ikinci haftasında BAY geçen Ankaragücü, deplasmanından puan ya da puanlar alarak dönmeyi hedefliyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Pinto'nun soldan ceza alanına ortasına arka direktei Bolingi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa kale çizgisi üzerinden topu güçlükle çıkardı. Sivasspor savunmasında Ziya Erdal, meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
35. dakikada Gradel, orta sahadan kazandığı topu ceza sahası içinde Yasin Öztekin'e aktardı. Yasin Öztekin'in sol çaprazdan şutunda araya giren Pazdan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Erdoğan Yeşilyurt, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare, Yasin Öztekin, Ninga
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Erdi Dikmen, Pazdan, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Bolingi
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