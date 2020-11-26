Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti.

Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte, Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.

İlk çeyrek sonucu: Kızılyıldız mts 14-16 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: Kızılyıldız mts 36-40 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek sonucu: Kızılyıldız mts 50-67 Anadolu Efes

Maç sonucu: Kızılyıldız mts 64-75 Anadolu Efes

Anadolu Efes'in 696. maçı

Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 696. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 696 müsabakada 394 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 449. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447 mücadelede 237 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.