Anadolu Efes Sırbistan'da kazandı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 75-64 yendi.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde geçen lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan ve final periyoduna 67-50 önde giden Anadolu Efes, salondan 75-64 galip ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde etti.
Sırp temsilcisi karşısında 15 üç sayılık atışta isabet bulan lacivert-beyazlı ekipte, Shane Larkin 18, Adrien Moerman 17 ve Krunoslav Simon 11 sayı kaydetti.
İlk çeyrek sonucu: Kızılyıldız mts 14-16 Anadolu Efes
İlk yarı sonucu: Kızılyıldız mts 36-40 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek sonucu: Kızılyıldız mts 50-67 Anadolu Efes
Maç sonucu: Kızılyıldız mts 64-75 Anadolu Efes
Anadolu Efes'in 696. maçı
Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 696. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 696 müsabakada 394 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 449. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447 mücadelede 237 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.
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