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Spor
AA 04.01.2024 10:20

Anadolu Efes İspanya deplasmanında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 5 Ocak Cuam günü deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.

Anadolu Efes İspanya deplasmanında
[Fotoğraf: AA arşiv]

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 15. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 16 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

820. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 820. maçını oynayacak. Tarihinde Avrupa'da çıktığı 819 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 357 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 572. kez sahne alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 571 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 266'sından ise mağlubiyetle ayrıldı.

 

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