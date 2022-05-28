Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, yarı finalin 2. maçını oynayacak
ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maç yarın oynanacak.
Play-off yarı final serisinde karşılacak olan Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maç, saat 19.00'da Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak.
Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.
Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.
Üç galibiyet alan finale yükselecek
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.