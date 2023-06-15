Ampute Milli Takım'ın yeni hedefi Uluslar Ligi şampiyonluğu

Yalova merkeze bağlı Akköy Spor Tesisleri'nde çalışmalarını tamamlayan milli takım, 16-18 Haziran'da Polonya'da düzenlenecek Ampute Futbol Uluslar Ligi müsabakalarına katılacak.

Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, kamp değerlendirmesinde, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İlk maçta İngiltere ile mücadele edeceklerini belirten Temiz, şöyle konuştu:

"Ligin yeni bitmesi nedeniyle oyuncularımız kampa biraz yorgun geldi. Biz ampute futbolun zirvesindeyiz. Yerimizi korumak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Oynadığımız her müsabaka bizim için final niteliğinde. Hazırlık maçı da olsa... Dolayısıyla Türkiye'nin zirvedeki yerini korumak için daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. 10 Haziran 2024'te Avrupa Şampiyonası var. Şampiyonluk unvanını sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden planlamalarımızı yapıp, en iyi şekilde hazırlanıp, şampiyon olmayı hedefliyoruz. Takımın motivasyonu iyi. Neşeli, istekliler. Bu da bizi teknik heyet olarak mutlu ediyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Takım kaptanı Rahmi Özcan, dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazandıklarını hatırlattı. İlk kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde de bunu taçlandırmak istediklerini anlatan Özcan, "İlk Uluslar Ligi kupasını alıp, ülkemize getirmek istiyoruz. Hem dünyada hem de Avrupa'da yerimizi korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Savaş Kaya ise kupayı alarak zirvede kalmak istediklerini ve bunun için mücadele vereceklerini dile getirdi.