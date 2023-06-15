Gençlerbirliği'nde yaz dönemi futbol okulları başlıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz dönemi futbol okulları, 8 hafta sürecek.
Futbol okulları, 2007-2017 yılları arasındaki tüm yaş gruplarını kapsayacak.
"Eğitim ve disiplin mucizeler yaratır" öğretisiyle Beştepe, Etlik ve Yaşamkent olmak üzere üç farklı tesiste, aynı program doğrultusunda eğitimler verilecek.
Gençlerbirliği Yaz Dönemi Futbol Okulları Başlıyor— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) June 15, 2023
“Eğitim ve Disiplin Mucizeler Yaratır” öğretisiyle yıllardır çizgisini bozmadan yoluna devam eden Gençlerbirliği’mizde, “Yaz Dönemi Futbol Okulları” 3 Temmuz 2023 tarihinde başlıyor.
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