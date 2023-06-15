Gençlerbirliği'nde yaz dönemi futbol okulları başlıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz dönemi futbol okulları, 8 hafta sürecek.

Futbol okulları, 2007-2017 yılları arasındaki tüm yaş gruplarını kapsayacak.

"Eğitim ve disiplin mucizeler yaratır" öğretisiyle Beştepe, Etlik ve Yaşamkent olmak üzere üç farklı tesiste, aynı program doğrultusunda eğitimler verilecek.