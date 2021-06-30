Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ampute futbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Ampute futbolda 2020-2021 sezonunda 1. Ligi şampiyon bitiren ODTÜ Spor Kulübü ve ikinci sırada yer alan Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen 2020-2021 sezonu Ampute Futbol 1. Ligi, 9. gün karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Ligi şampiyon bitiren ODTÜ Spor Kulübü ve ikinci sırada yer alan Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ligi üçüncü sırada tamamlarken, Adana Ampute Spor Kulübü ve Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü ise küme düştü.
Etiketler: Ankara Engelliler ODTÜ
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