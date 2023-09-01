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Spor
AA 01.09.2023 11:17

Altay Bayındır resmen Manchester United'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kaleci Altay Bayındır'ı renklerine bağladı.

Altay Bayındır resmen Manchester United'da
[Fotograf: AA]

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Milli futbolcu, Mason Mount, Andre Onana ve Rasmus Hojlund'un ardından Manchester ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

Altay Bayındır, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Manchester United'a katılmak ve bu olağanüstü kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya tutkuyla bağlıyım. Bu özel oyuncu grubunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Altay'ın zaten güçlü olan kaleci grubunun kalitesini artırdığını belirterek, "Altay, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bize destek olacak niteliklere sahip" dedi.

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