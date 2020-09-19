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Alper Potuk MKE Ankaragücü'nde
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alper Potuk için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
Transferin sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen başkan Mert, Alper Potuk'la takımın daha da güçlendiğini söyledi.
MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Alper Potuk ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını belirtti.
Etiketler: transfer MKE Ankaragücü Fenerbahçe Alper PotukSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:27
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