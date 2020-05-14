Futbolseverlerin hasretine son verecek olan karşılaşmalar, Türkiye'de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

69 gün sonra Ruhr derbisi

Bundesliga heyecanının başlamasına günler kala sporseverlerin coşkusu da giderek artmaya başladı. Avrupa ligleri arasında ilk başlayacak lig olan Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü lige verilen 69 günlük aranın ardından Ruhr derbisi ile geri dönüyor.

Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke'yi konuk edecek. 2019-2020 sezonu 27 Haziran'da tamamlanacak.

Bundesliga ve Bundesliga 2'nin Türkiye'deki yayın haklarının sahibi olan S Sport2, ligin ertelenme kararından önce olduğu gibi Bundesliga karşılaşmalarını canlı olarak futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek. S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal'da sporseverlerle buluşuyor.

İşte Bundesliga'da 26.haftanın programı:

16 Mayıs Cumartesi

16:30 - Borussia Dortmund-Schalke 04

16:30 - RB-Leipzig-Freiburg

16:30 - Hoffenheim-Hertha Berlin

16:30 - Fortuna Düsseldorf-Paderborn

16:30 - Augsburg-Wolfsburg

19:30 - Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar

16:30 - Köln-Mainz 05

19:00 - Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

21:30 - Werder Bremen –Bayer Leverkusen

Bundesliga'da koronavirüs önlemleri

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var.

Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.