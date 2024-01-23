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Spor
TRT SPOR 23.01.2024 11:20

Alman taraftarlar yabancı sermaye girişini protesto etti

Almanya Futbol Federasyonu'nun yabancı sermaye girişine onayının ardından taraftarların protestosu sürüyor. Protestoların son durağı Köln-Dortmund maçı oldu.

Alman taraftarlar yabancı sermaye girişini protesto etti

Almanya Futbol Federasyonu'nun Bundesliga 1 ve Bundesliga 2 kulüplerine milyonlarca dolarlık yabancı yatırım çekmeyi amaçlayan projesine tepkiler sürüyor.

İlginç bir tepki de Köln-Dortmund maçında sahaya yansıdı. Maçın 12. dakikasında gelen Dortmund golü, Köln taraftarlarınca böyle protesto edildi.

Sahaya sahte madeni para atıldı

Donyell Malen'in golünden sonra sahaya madeni para yağdı. Atılanların altın renkli folyoya sarılı madeni paraya benzeyen çikolata olduğunun anlaşılsa da maç durdu.

Protestoya hazırlıklı görevliler ellerinde kovalarla sahte paraları topladı. Yaklaşık 8 dakika duran oyun, oyuncular ile görevlilerin temizliğinin ardından yeniden başladı.

Federasyonun gelecekteki televizyon ve pazarlama gelirlerinin yüzde 8'lik kısmını 20 yıllığına satışa çıkarması Alman taraftarlarca kulüplerin özgürlüğünün kısıtlanması olarak algılanıyor.

Projenin geçmesi için en az 24 oya ihtiyaç vardı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen oylamada 36 kulübün 24'ü 'evet' oyu vererek bu projeyi onayladı.

Ancak taraftarların maçlardaki yabancı sermayeye karşı duruşu devam ediyor. 

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