Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ali Koç COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Ali Koç'un COVID-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir."
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2022
Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/OIDV7agy8l
Etiketler: Ali Koç Fenerbahçe Koronavirüs
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