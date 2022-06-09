Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alexandre Lacazette Olimpik Lyon'a geri döndü
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın sözleşmesini yenilemediği Fransız futbolcu Alexandre Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon'a döndü.
Fransız temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandı.
Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.
Ligi 8. sırada tamamlayan Olimpik Lyon, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek.
Etiketler: Transfer Haberleri
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