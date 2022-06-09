Fransız temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandı.

Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.

Ligi 8. sırada tamamlayan Olimpik Lyon, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek.