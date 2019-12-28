Alexander Sörloth tarih yazdı28 Aralık 2019 Cumartesi 20:29 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:31
Kayserispor karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan Alexander Sörloth, ligin ilk yarısında 12 gol attı ve 1995-96 sezonunda 12 kez ağları sarsan Şota Arveladze'nin ardından bunu başaran ilk yabancı oyuncu oldu.
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'dan kiraladığı Alexander Sörloth, İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı da 2 gol attı ve Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.
Bordo-Mavili taraflarların şimdiden unutamayacağı oyuncular arasına giren Sörloth, attığı 12 golle tarihe de adını yazdırdı.
Trabzonspor'da son olarak Şota Arveladze 1995-1996 sezonunda ligin ilk yarısında 12 kez gol sevinci yaşamıştı.
Bir başka efsane yabancı oyuncu Oscar Cardozo ise 2014-2015 sezonunun ilk 17 haftasında 11 kez ağları sarsmıştı.
Kariyer rekoru
Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde 15 gole ulaşarak kariyer rekorunu egale etti.
1 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu Trabzonspor formasıyla yaşayacak.
Kaynak: TRT SPOR