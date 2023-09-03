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Spor
AA 03.09.2023 00:12

Alcaraz ve Sabalenka ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 4. tura kaldı.

Alcaraz ve Sabalenka ABD Açık'ta 4. tura yükseldi
[Fotograf: AA]

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları yapıldı.

Tek erkeklerde son şampiyon İspanyol Alcaraz, Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı (26 numaralı seribaşı) 3-1 (6-2, 6-3, 4-6, 6-3) yendi.

Klasmanın 61. sırasındaki İtalyan Matteo Arnaldi, Büyük Britanyalı Cameron Norrie (16) karşısında 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) galip gelerek günün sürprizlerinden birini yaptı ve 4. turda Alcaraz'ın rakibi oldu.

Büyük Britanyalı Jack Draper ise ABD'li Michael Mmoh'yu 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-3 biten setlerle 3-1 mağlup ederek 4. tura çıktı.

Sabalenka zorlanmadı

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka (2), dünya 62'ncisi Fransız Clara Burel'i 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Rus Daria Kasatkina (13), Belçikalı Greet Minnen'i 2-0'lık (6-3, 6-4) skorla geçti ve 4. turda Sabalenka ile eşleşti.

ABD'li Madison Keys (17) ise Rus Liudmila Samsonova'yı 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) mağlup ederek tur atladı.

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