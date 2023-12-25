Alanyaspor Samsunspor'u ağırlıyor

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor...

İstanbulspor ve Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek moral bulan turuncu yeşilliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, rakibini konuk ettiği son 3 lig maçının ikisini kazandı.

Yılport Samsunspor da son haftalarda çıkışa geçti. 3 haftadır kaybetmeyen kırmızı beyazlı ekip, bu süreçte 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, 8 deplasman karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi.