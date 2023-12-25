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Spor
TRT HABER/AA 25.12.2023 16:51

Alanyaspor Samsunspor'u ağırlıyor

Trenydol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

Alanyaspor Samsunspor'u ağırlıyor

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor...

 İstanbulspor ve Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek moral bulan turuncu yeşilliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, rakibini konuk ettiği son 3 lig maçının ikisini kazandı.

Yılport Samsunspor da son haftalarda çıkışa geçti. 3 haftadır kaybetmeyen kırmızı beyazlı ekip, bu süreçte 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, 8 deplasman karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi.


 

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