Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Puan tablosunun 6. ve 7. sırasında bulunan Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor.

Son 5 haftada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor, kötü gidişi durdurmak istiyor. Ligi ilk 5 içinde bitirmek isteyen Alanyaspor'un 52 puanı var.

Ligde 51 puanı bulunan Gaziantep Futbol Kulübü, son haftalarda dış sahada yaşadıkları puan kayıplarına Alanya deplasmanında son vermenin hesaplarını yapıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Gaziantep öne geçti. Sağdan gelişen atakta Jefferson topu ceza sahası içine ortaladı. Muhammet Demir'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

GOL - 18. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

22. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanı sağında topla buluşan Babacar, kaleye şutu gönderdi. Kaleciden dönen topu Mustafa Pektemek röveşata ile tamamlamak istedi, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

GOL - 41. dakikada Gaziantep bir kez daha öne geçti. Orta alanda gelişen atakta sağdan bindiren Maxim son çizgiye iner inmez ceza sahasına ortaladı. Muhammet Demir boş pozisyonda topu filelere yolladı. 1-2

GOL - 45+1. dakikada Alanyaspor bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Salih Uçan, serbest vuruşta topu ceza sahası arka direğe çıkardı. Caulker, direk dibinde kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]