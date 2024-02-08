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Spor
İHA 08.02.2024 16:49

Alanyaspor Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Corendon Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Daniel Kehinde Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladı
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Alanya ekibi, 2005 doğumlu Nijeryalı Daniel Kehinde Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2005 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor, geçtiğimiz gün de Güney Koreli forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştı.

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