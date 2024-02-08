Alanyaspor Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Alanya ekibi, 2005 doğumlu Nijeryalı Daniel Kehinde Akinlosotu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2005 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor, geçtiğimiz gün de Güney Koreli forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştı.