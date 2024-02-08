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Spor
İHA 08.02.2024 16:47

48. Olağan UEFA Kongresi Paris'te düzenlendi

Bu yıl 48. kez düzenlenen Olağan UEFA Kongresi, üye federasyon delegelerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

48. Olağan UEFA Kongresi Paris'te düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ile Genel Sekreter Taner Senseven'den oluşan heyet temsil etti.

48. Olağan UEFA Kongresi Paris'te düzenlendi

Öte yandan UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in katılımının yanı sıra, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da gözlemci olarak kongrede yer aldı.

Finansal raporlarla beraber UEFA Statüsü'ndeki değişikliklerin kabul edildiği kongrede Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligler Birliği'nin UEFA Yönetim Kurulu'nda görev alacak olan üyeleri de onaylandı.

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