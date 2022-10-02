Alanyaspor, Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Maçın hemen başında 10 kişi kalan Giresunspor, öne geçse de skoru koruyamadı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Giresunspor'un golünü 65. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam atarken, Alanyaspor'un golünü ise 81. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

Öte yandan, 4. dakikada Giresunspor'da Serginho kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üçüncü beraberliğini alan Alanyaspor 9 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Bitexen Giresunspor ise 8 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta içeriye gönderdiği top sekerek arka direğe yöneldi. Efecan Karaca, direk dibinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

26. dakikada gelişen Giresunspor atağında, savunma arkasına atılan topla sağ kanatta buluşan Bajic, içeriye girerek şutunu çekti. Kaleci Runarsson bu pozisyonda gole izin vermedi.

37. dakikadaki Giresunspor atağında Bajic'in pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın vuruşu sonrası kaleci Runarsson topu güçlükle kurtardı.

42. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Efecan Karaca ile kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Onurcan Piri soluna uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Giresunspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ortasına Oğuz Aydın'un şutu sonrası top az farkla dışarı çıktı.

62. dakikasında Alanyasporlu futbolcu Doumbia, ceza sahasına topla girerek plase vuruşunu yaptı. Kaleci Onurcan Piri, ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.

GOL - 65. dakikada Giresunspor öne geçti. Alanyaspor ceza sahasına giren Borja Sainz, Fatih Aksoy'un faulü ile yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

68. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta Efkan Bekiroğlu topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

73. dakikada Giresunspor 2. gole çok yaklaştı. Berişbek'in soldan ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Hayrullah Bilazer keleye gönderdi. Kaleci Runarsson, topu kornere çeldi.

GOL - 81. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Alanyaspor'un gelişen atağında merkez noktada topla buluşan Balcovec'in çektiği sert şutta, top ağlarla buluştu. 1-1.

87. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından içeriye ortasında Efkan Bekiroğlu topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Onurcan Piri, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası içine pasını çıkardı. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 62 Efkan Bekiroğlu), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 46 Candeias), Doumbia (Dk. 71 Eduardo), Rassoul (Dk. 34 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Targhalline (Dk. 46 Leroy Fer), Ahmed Hassan

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 61 Mejia), Campuzano (Dk. 86 Senghor), Serginho, Görkem Sağlam (Dk. 86 Oğuzhan Çağlayan), Borja Sainz (Dk. 71 Berişbek), Bajic (Dk. 61 Kuwas)

Goller: Dk. 65 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor), Dk. 81 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 4 Serginho (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Targhalline, Dk. 29 Umut Güneş, Dk. 72 Leroy Fer, Dk. 79 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Arias, Dk. 79 Perez (Bitexen Giresunspor)

Hakan Keleş: Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyidir

Kırbıyık Holding'de yapılan karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maça iyi hazırlandıklarını ve Alanya'ya kazanmak için geldiklerini belirtti.

"Planlarımız vardı ama ilk dakikalarda bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Fakat ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar var. Yaklaşık 100 dakika 10 kişi oynadık. Ona rağmen girdiğimiz net pozisyonlar var. Kazanabilirdik. Kazanmak istiyorduk."

Keleş, kaybetmedikleri için mutlu olduklarını belirtti. Keleş, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçında da öne geçtiklerini ama son dakikalarda gol yediklerini hatırlattı.

"Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyidir. Şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Ona hazırlanacağız. 2 deplasman 2 puan ve kayıp 4 puan ama oyun olarak günden güne iyi gidiyoruz. Ayrıca Alanya gibi sıcak bir şehirde 14.30'a maç verenlere sitemlerimi iletiyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada 10 kişi müthiş mücadele ettiler. Emeklerine sağlık."