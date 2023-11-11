Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Avrupa bileti almak istiyor

Brand Group Alanya Belediyespor Başantrenörü Serkan Oğuz, ilk kez mücadele ettikleri Efeler Ligi'nde sezona iyi başladıklarını belirtti.

Oğuz, lig ve kupada oynadıkları ilk 7 maçta galip geldiklerini anlattı.

"Türkiye kupasında 3'te 3 yaparak çeyrek finale çıktık. Ligde de 4'te 4 yaptık. Güzel ve kaliteli oynuyoruz. 5. maçımızda ise deplasmanda Fenerbahçe'ye yenildik. Önlemlerimizi almıştık ama kritik anlarda hata yaptık."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Önlerindeki Spor Toto, Türşad, Develi Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor maçlarını kazanmak istediklerini Oğuz, her müsabakaya kazanma düşüncesiyle çıktıklarını kaydetti.

Oğuz, ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Ziraat Bankası, Halkbank ve Arkas Spor gibi hedefi hep şampiyonluk olan takımlarla mücadele ettiklerini anlattı.

"Bizim hedeflerimiz daha farklı ama şampiyonluk için biz de neden olmasın, sürpriz olabilir diyoruz. Geçmiş yıllarda da oldu. Önümüzdeki 4 maçta da 4'te 4 yapmak istiyoruz. Böylece hedeflediğimiz play-off'lara kalmak istiyoruz. Sonra da ilk 6'ya girerek, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Şansımız var mı? Kesinlikle var."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Oyuncu Emin Gök: Yeni lige çıkmış bir takım için güzel işler yaptık

Gök, oyuncu Emin Gök ise lig ve kupada yakaladıkları başarıyı voleybol camiasının beklemediğini belirtti. Ligde sadece Fenerbahçe'ye yenildiklerini hatırlattı.

"Fenerbahçe maçına da iyi hazırlanmıştık. Galibiyet umudumuz vardı ama oyuna fazla giremedik ve mağlup olduk. İnşallah bunun telafisini önümüzdeki maçlarda yapacağız. Öncesinde kupada da 3'te 3 yaptık. Yeni lige çıkmış bir takım için güzel işler yaptık. Devamı gelecek ve ligde belirlediğimiz noktada olacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Gök, lig sonunda play-off hedeflerinin olduğunun altını çizdi.

"Play-off'a kaldıktan sonra maç maç bakacağız. İnşallah Avrupa kupalarını zorlayacağız. Arkadaşlığımız iyi ve iyi çalışıyoruz. Bir sistemiz var. Yeni bir takımız. 7'e 7 yapmanın nedeni de adaptasyonun çabuk sağlanmasıydı. İyi anlaşan ve eğlenen bir takımız. Bu da sahaya yansıyor. Seyircimizi de maçlarımıza bekliyoruz."