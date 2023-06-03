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Spor
AA 03.06.2023 15:25

Ajaccio ve Marsilya taraftarları kavga: 5 kişi yaralandı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Ajaccio ile Olimpik Marsilya arasında bu akşam oynanacak lig maçı öncesinde iki ekibin taraftarı arasında çıkan kavgalarda 5 kişi yaralandı.

Ajaccio ve Marsilya taraftarları kavga: 5 kişi yaralandı

Fransız basınındaki haberlere göre, Korsika Adası'nda yer alan Ajaccio kent merkezinde, ev sahibi ekip ile Olimpik Marsilya taraftarı arasında dün akşam arbedeler yaşandı.

Yaklaşık 100 kişinin karıştığı ilk kavgada Marsilya taraftarları bir otele sığınarak, otel terasından Korsikalı taraftarlara yabancı cisimler fırlattı.

Güvenlik güçlerinin biber gazı müdahalesiyle son eren olay sonrasında kent merkezinde başka bir noktada, ikinci çatışma yaşandı. Restoran ve kafelerin olduğu bir sokakta, yüzü maskeli bir taraftar grubu, masada oturan Marsilyalı futbolseverlere saldırdı.

Yaşanan olaylar sonunda 5 kişi yaralandı. Ajaccio savcılığı, şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle Marsilyalı bir taraftarın gözaltına alındığını belirtti.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ajaccio Belediye Başkanı Stephane Sbraggia, yaşananlardan endişe ve öfke duyduğunu belirterek, bu akşam François Coty Stadı'nda TSİ 22.00'de taraflar arasında oynanacak ligin son hafta karşılaşmasının iptal edilmesini talep edeceğini belirtti.

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