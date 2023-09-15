Ahmet Nur Çebi gözünü çifte kupaya dikti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün dergisine açıklamalar yaptı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali yapısını ve geleceğini gözeterek başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi.

"Teknik ekibimizin planları doğrultusunda geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde; Amir Hadiahmetovi, Omar Colley, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar’ı kadromuza katmıştık. Yeni sezon öncesinde ise kurmaya başladığımız takım iskeletine, siz değerli Beşiktaşlılara söz verdiğimiz üzere kulübümüzün mali yapısını ve geleceğini de gözeterek yaptığımız çalışmaların ardından; Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Bakhtiyor Zaynutdinov, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Eric Bertrand Bailly, Jean Onana, Milot Rashica ve Tayfur Bingöl’ü; teknik kadromuzun, scout ekibimizin ve hocalarımızın ince eleyip sık dokumalarının ardından transfer ederek kadro yapılanmamızı tamamlamış olduk."

"Amacımız tabii ki kupayı müzemize getirmektir"

Başkan Çebi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

"Yeni transferlerimiz her geçen gün takımımıza uyum sağlıyorlar ve takımımıza aidiyet ruhunu pekiştiriyorlar. Transfer ettiğimiz futbolcuların ne kadar kıymetli olduklarına yarışacağımız tüm kulvarlarda Beşiktaşlılar şahit olacaklardır. İnanıyoruz ki oluşturduğumuz bu takım sezon sonu şampiyonluğu göğüsleyecektir. Ayrıca, Beşiktaşımızın UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. D Grubu’nda mücadele edecek Beşiktaşımızın rakipleri, Belçika’dan Club Brugge, Norveç’ten Bod/Glimt ve İsviçre’den Lugano takımları oldular. Amacımız tabii ki kupayı müzemize getirmektir."

Kulüp bünyesindeki amatör şubelerin yönetimi hakkında ise Çebi, "Amatör şubelerimizde de doğru yolda olduğumuzun altını çizmeliyim. Yaptığımız toplantılarda amatör şubelerimizin son durumlarını hedeflerimiz doğrultusunda yeniden ele aldık ve revize edilmesi gereken ne varsa aşama aşama gerçekleştirmek için tüm planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

"Şeffaf ve dürüst bir federasyon istiyorum"

Başkan Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun adil ve tüm kulüplere eşit mesafede bir yönetim beklediklerini belirtti.

"TFF ile oluşan malum huzursuz ortamdan dolayı genel kurulda yaptığım konuşma sırasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin takındığı tavır ve hareketlerinin kamuoyunda infial yaratması üzerine kendisine bir mektup yazarak yanıtlamasını istemiştim. TFF Başkanı mektubuma cevaben; Türk sporunun ağabeyi, Türkiye’nin en büyük camialarından biri olan Beşiktaş hakkında herhangi bir aksi davranışta ve söylemde olmasının akıllarından bile geçmediğini, futbolumuzun asırlık çınarı camiamıza derin bir saygı beslediklerini ifade etmişlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu kurullarını, geçtiğimiz sezondan bu yana kulübümüze karşı sürdürdükleri; tavır, tutum ve uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Kavga etmiyorum! Tüm kulüplerimizde eşitlik ve adalet duygusunun hâkim olduğu, şeffaf ve dürüst yönetim anlayışını benimseyen bir futbol federasyonu istiyoruz. Biz her cephede mücadelemizi verirken, Beşiktaş camiasının da haklı mücadelemizde arkamızda olduklarını ve desteklerini açıkça göstermelerini bilfiil istiyoruz. Arkamızda durduğunuzda çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki birliğimizi bozacak, huzurumuzu kaçıracak durumlardan kaçınalım."

Beşiktaş'ta divan kurulu toplanacak

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı ikinci divan kurulu toplantısı 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

"Divan kurulumuzun 2023 yılı ikinci olağan toplantısı, yarın saat 10.30'dan itibaren BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacaktır."