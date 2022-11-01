

- "Trabzonspor'umuzun menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yapmış olduğumuz söz konusu açıklamaya başka anlamlar yüklemek sağlıklı bir bakış açısı değildir"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Başkanlık Kurulu'nun olağan genel kurulunda Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in imzasını taşıyan, Denetim Kurulu raporunun 10. maddesinde yer alan 'Trabzonspor tesislerinin yeni havaalanı planı dışında tutulması için Divan Kurulu öncülüğünde yoğun lobi çalışması yapılmalıdır.' ifadesi ve genel kurula katılan bazı üyelerin, kamulaştırma ile yeni tesisler yapılabileceğini savunması üzerine, birçok kulübün gıpta ile baktığı ve Trabzonspor'un korunması gereken menfaatleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiği yönünde beyanda bulunduğunu anımsattı.

"Bu beyanlarımın basın yayın kuruluşlarında haberleştirilmesi üzerine, aynı gün üst düzey kamu yetkililerinin tarafıma verdiği resmi bilgilerden, Bakanlığın, havaalanının kuzeyine doğru yani tesisleri etkileyen bir çalışma ve kamulaştırma olmadığını, havaalanı terminallerinin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde apronun doğusuna ve batısına doğru genişletme çalışmalarının söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı gün camiamızın sağlıklı bilgilere ulaşması için kulübümüzün resmi sitesinden yeni bir açıklama yapılmıştır."

"Altında imzası olsun ya da olmasın, kulüp başkanının beyanlarıdır"

Ağaoğlu, Trabzonspor'un menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yaptıkları söz konusu açıklamaya başka anlamlar yüklemenin sağlıklı bir bakış açısı olmadığını ifade etti.

"Çok iyi bilinmelidir ki Trabzonspor resmi sayfalarında kulüp adına yayınlanan duyurular ve beyanlar, altında imzası olsun ya da olmasın, kulüp başkanının beyanlarıdır. Yasalar ve yönetmelikler karşısında da bu şekilde değerlendirilmektedir."

"Yeniden şampiyon olmak için çalışmalarıma devam edeceğim"

Ağaoğlu, camiadan aldığı destekle çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

"Değerli Trabzonspor camiası, göreve geldiğimiz 2018 yılından beri Trabzonspor'umuza şampiyonluk hedefi koyan ve şampiyonluğu yaşatan bir başkan olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerinize cevap verecek başarılara ulaşmak ve yeniden şampiyon olmak için sizlerden aldığım güçle çalışmalarıma devam edeceğim."