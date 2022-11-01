D Grubu'nda yer alan OGM Ormanspor, yarın saat 16.00'da M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda Polonya ekibi VBW Arka Gdynia'yı konuk edecek. İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazandı.

E Grubu'nda mücadele eden Nesibe Aydın da yarın saat 17.00'de Romanya ekibi ACS Sepsi-SIC takımını TOBB-ETÜ Spor Salonu'nda ağırlayacak. Gruptaki ilk maçlarını iki takım da galibiyetle tamamladı.

F Grubu'nda ise BOTAŞ, Macaristan'da UNI Gyor'e konuk olacak. Gyor Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. BOTAŞ, gruptaki ilk maçını kaybederken, Macar ekibi ise gruba galibiyetle başladı.