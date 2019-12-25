Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde düzenlenen toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ağaoğlu, kuralların herkese eşit olarak uygulanmasını istediklerini aktardı.

"Neyse onu açıklasınlar. Kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama eğer bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı var demektir. Bu sıkıntılar eğitimsizlik, eğitimdeki yetersizlikler olabilir ya da o işi yapan insanın o iş için seçilmiş ehil insan olmamasından kaynaklanabilir. TFF'nin bu tür işlere harcadığı bütçe ve para, kulüplerden yapılan kesintilerle sağlanıyor. Bu tür faaliyetlerin çok daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kulüpler finansmanını sağlıyor."

"TFF'nin kulüplerin çağrılarını dikkate alması gerektiğini düşünüyorum"

Ağaoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin başkanlarının VAR kayıtlarının açıklanmasını istediğini hatırlattı.

"Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın sıkıntısı varsa, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın da aynı doğrultuda bir talebi varsa, futbolun hakkaniyetli bir şekilde sahada başlayıp, sahada bitmesini amaçlayan kulüp başkanlarının itiraz etmesinin söz konusu dahi olmayacağını düşünüyorum. Bu konuda karar verecek kurum TFF'dir ama TFF'nin kulüplerin çağrılarını dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Şüphesiz ki daha şeffaf olur. Orada ne konuşulduğunu biz bilelim. Sahadaki mücadele hakkaniyetli bir şekilde yönetiliyorsa yapılan konuşmalar da buna zarar vermeyecek boyutta ve nitelikteyse kayıtlar paylaşılabilir. Yeni bir tartışma ortamı açacağı düşüncesiyle bundan imtina edilebilir ama bana kalırsa nereden bakarsak bakalım şeffaflığın futbolun gelişmesine olumlu etki edeceğini düşünüyorum."

"Ndiaye gündemimizde"

Ahmet Ağaoğlu, eski Galatasaraylı futbolcu Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olduğunu belirtti. Ağaoğlu, Senegalli futbolcunun Türkiye'ye geldiği haberlerini basından duyduğunu dile getirdi.

"Türkiye'ye geldiği söylendi. Londra'daydı, İstanbul'da olduğu söylendi, daha sonra Dakar'da olduğu ortaya çıktı. Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu ama İstanbul veya Trabzon'a geldiği ve görüştüğümüz haberlerini ben de sağdan soldan duyuyorum."

"Trabzonspor'un limiti 8-12 milyon lira civarında"

Bordo-mavili kulübün başkanı, TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı kapsamındaki takım harcama limitlerinin maksimum 12 milyon lira olduğunu söyledi. Devre arasında transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Her takımın transfere ihtiyacı var. Geçtiğimiz dönemlerde başkanlar, kulüp yöneticileri, taraftarlar, camialar ve basın transfer döneminin açılmasını dört gözle beklerdi, bir pazar oluşurdu. Şimdi o pazar yok. Herkes, Lisans Talimatı ve UEFA'nın Finansal Fair Play Kuralları doğrultusunda mevcut limitler içinde transfer yapar. Şu anda Trabzonspor Kulübünün limiti 8-12 milyon lira civarında. Bu kur artışıyla da değişebilen bir miktar. Bunun üzerinde transfer yapma düşünceniz varsa, transfer edeceğiniz oyuncunun bedelinin üç katı parayı içeri sokmak zorundasınız. Oyuncu satma, sponsorluk, reklam, sermaye artışı ve başka gelirler oluşturmalısınız. Hiç borcu olmayan kulüpler içeriye sadece oyuncunun bedelini sokmak kaydıyla transfer yapabilir. Artık Türkiye'de futbol ve transfer eski dönemdeki şekliyle yapılamaz. Herkes bana 'Transfer yapacak mısınız?' diye soruyor. Hiçkimse 'Transfer yapacak paranız var mı?' diye sormuyor. Bu gizli saklı da değil artık kamuoyunun gözü önünde. TFF kulüplerin limitlerini açıklıyor. O limitler dahilinde yapılabilecek şeyler. Lütfen toplumu ve camiaları beklenti içine sokmayalım. Borçlanarak transfer dönemi kapanmıştır. Eskiden alınıp veriliyor, ekonomiye canlılık getiriliyordu. Artık öyle bir dönem yok. Kapandı. Limitimiz dahilinde 20 oyuncu alınabiliyorsa 20, 2 oyuncu alınabiliyorsa 2 futbolcu alacağım. Belki de hiç almayıp o parayı saklayacağım."

"Yusuf, hangi takımın formasını giyerse giysin bizim futbolcumuz"

Ağaoğlu, Fransa'nın Lille takımında forma giyen eski futbolcuları Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı üzüntülü olduğunu söyledi. Ahmet Ağaoğlu, milli futbolcuyla telefonda görüştüğünü anlattı.

"Gerçekten çok üzüldüm. Şartlar ne olursa olsun, Yusuf nerede olursa olsun, bizim çocuğumuz, bizim evladımız, bizim kardeşimiz, hangi takımın formasını giyerse giysin bizim futbolcumuz. Telefon açtığımda Yusuf'a moral vermek istemiştim, Yusuf bana moral verdi. Morali yerinde. Böyle sakatlıkların olabileceğini söyledi. Esprili bir şekilde 'Başkanım baktım ki Trabzon'da bütün arkadaşlarım sakatlandı ben de arkadaşlarımı yalnız bırakmayayım.' dedi. Bir haftalık bekleme süresi olacak. Sonra ameliyatının nerede ve ne şekilde yapılacağının kararını verecekler. Sevdiğimiz, bizim marka elçimiz olan bir kardeşimiz. Çok da iyi gidiyordu. Alışma sürecini çok çabuk atlattı ama şanssızlık. Futbolun içinde bunlar var ama inşallah Allah bir daha hiçbir futbolcuya böyle sıkıntı yaşatmaz."

"Federasyonun ofisinde yapılsa spekülasyonlara konu olmaz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un İstanbul'da yaptığı görüşmeyle ilgili soru üzerine, "Ben bir kulüp başkanıyım. Bununla alakalı yorum yapmam etik olmaz ama bu tür şeyler federasyonun ofisinde yapılsa spekülasyonlara konu olmaz. Federasyonda yapılsaydı daha doğru olurdu. Bir kulüp başkanı, TFF Başkanı ve MHK Başkanı arasında gerçekleşmiş bir şey. Buradaki eleştirilere konu olan kişiler kendileri. Sorunun muhatabı onlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA