Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vakıf Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda korsan yayınlar, spor çalıştayı ve limit arttırımı konularının görüşüldüğünü belirtti.

"En önemli konu başlığımız korsan yayınlarla ilgiliydi"

Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak ilk toplantısına katıldığını dile getirdi.

"En önemli konu başlığımız beIN Sports'un müracaatı üzerine korsan yayınlarla ilgiliydi. Bugün temsilcilerini buraya çağırdık ve kendilerini dinledik. Biz futbolda elde edilecek gelirlere beIN Sports'un gelirleri olarak değil, futbol gelirleri olarak bakıyoruz. Bu, Türk futbolunun sorunudur. Bunun düzeltilmesi için ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz."

Sepil, toplantıya neredeyse tüm kulüplerin başkan düzeyinde katılmasının önemine değindi.

"Galatasaray Kulübü Başkanı dün çok hastalandığı için aramızda olamadı. Bugün yaş günü, buradan kutluyorum. Tüm başkanların olması çok önemliydi. Çok önemli bir diğer konu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bize ilettiği bir mesaj vardı ben onu paylaştım. Çok yakında, ocak ayı içerisinde önemli bir spor çalıştayı yapılacak. Bu çalıştay 3 veya 4 gün sürecek. Sporda mevcut etkin grupların katıldığı, tüm spor dallarıyla ilgili bir çalıştay. Burada futbol için neler isteyebileceğimize dair kendi aramızda değerlendirme yaptık."

"Federasyonun verdiği bir karar var ve buna herkes uymak durumunda"

Başkan Sepil, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Kulüplerin Takım Harcama Limitleri başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle ilgili de konuştu.

"Bu konuda federasyonun verdiği bir karar var. Başkan bize sadece limiti değil, bu konuda yapılan tüm değişiklikleri geri çektiğini söyledi. Bu olayın oluşmasındaki süreci gözden geçirdik. Federasyonun verdiği bir karar var ve buna herkes uymak durumunda."

“VAR kayıtlarını görüşmeye zamanımız yetmedi”

Sepil, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili konunun toplantı öncesinde gündeme geldiğini ancak gündemin yoğun olması ve bazı başkanların toplantıdan erken çıkması gerektiği için bu konuyu görüşmeye vakitlerinin olmadığını söyledi.

“VAR kayıtlarının açıklanması konusunu görüşmedik. Esasında o kadar çok konu vardı ki. Toplantıdan önce bunu görüşelim dedik ancak bazı başkanların ayrılması gerekti ve bunu sonra görüşeceğiz. Kısa süre içinde tekrar toplanacağız. Zaten ligin ilk yarısının bitmesine 1 maç kaldı. Hafta sonunu atlatalım ve ayrıca bir toplantı yaparız bununla ilgili.”

“Benim için bu görüşmenin hiçbir mahsuru yok”

Mehmet Sepil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile federasyon ve Merkez Hakem Kurulu başkanlarının Zorlu Center'da buluşmasının kendisi açısından hiçbir sorun teşkil etmediğini de sözlerine ekledi.

“Kulüpler Birliği Başkanı olarak buna cevap vermem doğru olmaz ama Göztepe Başkanı olarak, bu görüşmenin benim için hiçbir mahsuru yok. Belki biraz daha hassas olsaydı denilebilir. Ama unutulmasın ki, gizli toplantı yapılması istense, kimse Zorlu’da yapmazdı bu toplantıyı. Ben o ofise hiç gitmedim. Ama Nihat Özdemir’le geçende bir yerde buluşmuştuk ve Riva’ya birlikte giderken, onun arabasında 1 saat bazı konuları tartışmıştık. Her şeyin altında bir şeyler aramamak lazım, iyi niyetli olmak gerekiyor. Orada görüşülenin, kulüplerin özel menfaati olmadıktan sonra, benim adıma hiçbir sakıncası yoktur. Ben de böyle olmadığını hem umuyorum hem inanıyorum. Ali Başkan orada açıklama yaptı. Zaman sorunu nedeniyle orada yapıldığını söyledi toplantının. Kendileri geriye dönebilse, şu anda oluşan ortam nedeniyle bu toplantıyı orada yapmazlardı. Ben kendi adıma hiçbir rahatsızlık duymadığımı söyleyebilirim."

Kaynak: AA