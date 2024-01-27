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Spor
TRT HABER / AA 27.01.2024 19:00

Adana Demirspor'un konuğu Hatayspor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.

Adana Demirspor'un konuğu Hatayspor

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Yukatel Adana Demirspor, haftaya 31 puan ile 7. sırada girdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Adana Ekibi, son üç maçından 2 puan çıkarabildi. İç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Yukatel Adana Demirspor, alacağı galibiyetle üst sıraları zorlamak istiyor.

Atakaş Hatayspor ise 22 puan ile 16. basamakta. Hatay Ekibi, 10 maçtır galibiyet yüzü görmüyor. Deplasmanda oynadığı 11 maçta sadece 1 kez kazanan Atakaş Hatayspor kötü gidişata dur demek istiyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor'un konuğu Hatayspor

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Uğur Sarı.

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun, Michut, Stambouli, Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Erdoğan, Nani.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Burak, Kamil Ahmet Çörekçi, Oğuzhan, Görkem, Matondo, Bashiru, Fernandes, Rivas, Dadaşov.

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