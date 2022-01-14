Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor İsmail Çokçalış'ı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüp, Bursaspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuruldu.
"Takımımız, son olarak Bursaspor forması giyen, 21 Yaş Altı Milli Takımı'mızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokçalış ile 3 buçuk yıllık anlaşmaya varmıştır."
Takımımız son olarak Bursaspor forması giyen, U 21 Milli takımımızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/emBbzeUqXE— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 14, 2022
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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