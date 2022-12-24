Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
[AA arşiv]
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde topladığı 24 puanla, averajla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 16. sıradaki 13 puanlı rakibi Fatih Karagümrük karşısında galibiyet hedefliyor.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde ilk maçta 4-0 mağlup olduğu rakibini ikinci karşılaşmada 5-0 yenmişti.
Etiketler: Adana Demirspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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