Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor, Damjan Djokovic'i renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic'i kiraladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Djokovic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kadrosuna dahil olan Djokovic, öncesinde CFR Cluj, Livorno, Bologna, Rijeka ve Greuther Fürth formaları giymişti.
Etiketler: Adana Demirspor Çaykur Rizespor
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