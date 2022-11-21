Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdurrahim Albayrak'ın vefat eden torunu toprağa verildi
[Fotograf: İHA]
İş insanı ve Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze namazı öncesi Albayrak ailesi, taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra iş, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Galatasaray
Son Haberler
- 17:16
- 17:30
- 17:06
- 17:17
- 17:27
Sıradaki Haber
Mehmet Büyükekşi Arda Güler'in A Milli Takım'a katkı sağlayacağından emin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz