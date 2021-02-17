Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdurrahim Albayrak koronavirüs aşısı oldu
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından aşı olduğu fotoğrafı paylaştı.
"Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle..."
Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle... pic.twitter.com/tT2a9k9QgI— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) February 17, 2021
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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