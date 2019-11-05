Spor

Abdoulay Diaby tam not aldı

05 Kasım 2019 Salı 13:54 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 14:01

Son dört haftada 10 puan toplayan Beşiktaş'ın üst sıralara tırmanışı devam ediyor. Bu başarıdaki en büyük faktörlerden biri de Abdoulay Diaby'nin performansı.