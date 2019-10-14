Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, sakatlığı nedeniyle A Milli takımımızın kampından ayrılan Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili olarak, “Abdulkadir Parmak’ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek olan oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir."

Kaynak: TRT SPOR