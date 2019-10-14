Spor
Abbulkadir Parmak’tan Trabzonspor'a iyi haber14 Ekim 2019 Pazartesi 15:26 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
Trabzonspor, milli oyuncu Abdülkadir Parmak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Genç oyuncunun, hafta sonu Gaziantep FK maçında oynayabileceğini ifade edildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, sakatlığı nedeniyle A Milli takımımızın kampından ayrılan Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili olarak, “Abdulkadir Parmak’ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek olan oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir."
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Trabzonspor Abbulkadir Parmak