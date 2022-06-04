Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann yönetecek.

A Milli Takım'ın muhtemel 11'i

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Berkan Kutlu (Orkun Kökçü), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Millilerin karşılaşmasını TRT Radyo 1'den de naklen takip edebilirsiniz...

Türkiye 605. maçına çıkacak

Milliler, Faroe Adaları karşılaşmasıyla birlikte 605. defa sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 277'si özel 604 maçta biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi.

Milli Takım bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 808 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 604 karşılaşmanın 521'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Faroe Adaları ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

A Milli Takım'ın kadrosu

A Milli Takım'ın kadrosu şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).