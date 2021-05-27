Ay-Yıldızlılar, 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya'da Gine ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Milliler, ayrıca 3 Haziran'da da Almanya'nın Paderborn kentinde Moldova ile saat 20.00'de son hazırlık maçını oynayacak.