Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
A Milli Takım Gine ile karşılaşacak
A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesi oynayacağı ikinci özel maçta rakibi belli oldu.
Ay-Yıldızlılar, 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya'da Gine ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Milliler, ayrıca 3 Haziran'da da Almanya'nın Paderborn kentinde Moldova ile saat 20.00'de son hazırlık maçını oynayacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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