Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko yönetecek.

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı.

Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Faroe Adaları ise 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki diğer maçta ise Lüksemburg, Litvanya'yı konuk edecek.

TRT'den frekans güncelleme hatırlatması

MUHTEMEL 11'LER

Faroe Adaları: Nielsen, Sorensen, Askam, Vatnhamar, Davidsen, Andreasen, Joensen, Bjartalio, M. Olsen, Edmundsson, K. Olsen

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Rıdvan, İsmail, İrfan Can, Yunus, Kerem, Umut, Serdar.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den de takip edebilirsiniz...

Stefan Kuntz ile 12. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gördü.

Türkiye 610. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 610. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si özel, toplam 609 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 827 gol attı, kalesinde 871 gol gördü.

Faroe Adaları ile üçüncü maç

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

Milli Takım, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022'de oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçını ise 4-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe rakibi karşısında ilk galibiyeti getiren goller, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'dan geldi.