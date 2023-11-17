A Milli Takım 621. maçına çıkacak

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 280'i özel toplam 620 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 264'ü deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 847 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 620 karşılaşmanın 536'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 620 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Almanya ile 27. kez karşı karşıya gelecek

Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi.

Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü.

A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

EURO 2008'deki maç nefesleri kesti

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki EURO 2008'deki maç adeta nefesleri kesti.

İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde birbirlerine rakip olan Türkiye ile Almanya, 25 Haziran 2008 tarihinde İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakop Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok yıldızından yoksun çıkan Türkiye, 23. dakikada Uğur Boral'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Bastian Schweinnsteiger Almanya'ya beraberliği getiren golü attı.

''Panzerler'', 80. dakikada Miroslav Klose'nin golüyle 2-1 öne geçerken, ay-yıldızlı ekip 86. dakikada Semih Şentürk'le beraberliği yakaladı. Maçta uzatma bölümüne gidilmesi beklenirken, 90. dakikada Philipp Lahm'ın golü Almanya'yı finale taşıdı.

Son maç 3-3

İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı 3-3 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip 3 kez geriye düştüğü mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Almanların golleri Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt'ten gelirken, milli takımın gollerini Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karman attı.

Türkiye-Almanya maçları

A Milli Futbol Takımı'nın Batı, Doğu ve birleştikten sonraki Almanya ile oynadığı resmi ve özel maçlar şöyle:

Batı Almanya

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 17.06.1951 Berlin Özel 2-1 21.11.1951 İstanbul Özel 0-2 17.06.1954 Bern Dünya Kupası finalleri 1-4 23.06.1954 Zürih Dünya Kupası finalleri 2-7 28.09.1963 Frankfurt Özel 0-3 12.10.1966 Ankara Özel 0-2 17.10.1970 Köln EURO 72 eleme grubu 1-1 25.04.1971 İstanbul EURO 72 eleme grubu 0-3 20.12.1975 İstanbul Özel 0-5 01.04.1979 İzmir EURO 80 eleme grubu 0-0 22.12.1979 Gelsenkirchen EURO 80 eleme gubu 0-2 23.04.1983 İzmir EURO 84 eleme grubu 0-3 26.10.1983 Berlin EURO 84 eleme grubu 1-5

Doğu Almanya

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 17.11.1976 Dresden Dünya Kupası eleme grubu 1-1 16.11.1977 İzmir Dünya Kupası eleme grubu 1-2 29.06.1987 İstanbul EURO 88 eleme grubu 3-1 30.11.1988 İstanbul Dünya Kupası eleme grubu 3-1 12.04.1989 Magdeburg Dünya Kupası eleme grubu 2-0

Almanya

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 30.05.1992 Gelsenkirchen Özel 0-1 10.10.1998 Bursa EURO 2020 elemeleri 1-0 09.10.1999 Münih EURO 2020 elemeleri 0-0 08.10.2005 İstanbul Özel 2-1 25.06.2008 Basel EURO 2008 yarı finali 2-3 08.10.2010 Berlin EURO 2012 eleme grubu 0-3 07.10.2011 İstanbul EURO 2012 eleme grubu 1-3 07.10.2020 Köln Özel 3-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.