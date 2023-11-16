Açık 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.11.2023 21:59

A Milli Futbol Takımı Almanya'da

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü oynayacağı özel karşılaşma için bu ülkeye ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Almanya'da
[Fotograf: AA]

Hava yoluyla İstanbul'dan Berlin-Brandenburg Havalimanı'na gelen Ay-yıldızlı kafile, buradan otobüsle Berlin'de şehir merkezinde kamp yapacakları otele geçti.

Bazı futbolcular otelin önünde, bariyerin arkasında bulunan taraftarlara el sallarken, oyunculardan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü ile kaleci Uğurcan Çakır taraftara imza dağıttı.

A Milli Futbol Takımı Almanya'da

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, maç öncesi son antrenmanını yarın TSİ 19.00’da karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda yapacak.

Almanya-Türkiye müsabakası 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45’te oynanacak.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Almanya
Sıradaki Haber
PFDK'den Süper Lig'den 4 kulüp başkanına ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
'Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasını yalanladı
22:49
Bakan Fidan: Derhal ateşkes ilan edilmeli
21:56
Bakan Güler: 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz
21:52
İsrail, Gazze'nin güney ve orta kesimine hava saldırılarını sürdürüyor
22:16
BM: Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var, bu insan eliyle gerçekleşti
21:03
Esen Kart 11 ilde 64 bin afetzede aileye ulaştırıldı
Somali'de nehir taşkını nedeniyle Beledweyne kenti sular altında kaldı
Somali'de nehir taşkını nedeniyle Beledweyne kenti sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Adisyon hileleri mercek altında
Adisyon hileleri mercek altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ