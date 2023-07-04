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Spor
AA 04.07.2023 11:48

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Estonya ile 14 ve 17 Temmuz'da 2 hazırlık maçı oynayacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın toplanarak hazırlık kampına başlayacak millilerin kadrosu, 8 Temmuz'da 23 kişiye indirilecek. Ay-yıldızlılar, 12 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürüp Estonya'nın Tallinn kentine gidecek. 14 Temmuz ve 17 Temmuz'da Estonya ile 2 hazırlık maçı yapacak milliler, 18 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yar alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (ABB Fomget), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Kevser Gündoğdu (Eastern Michigan University)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi), Dilara Deli (Charleroi), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Eda Karataş (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi), Ece Tekmen (ALG Spor), İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (ABB Fomget), Ecem Cümert (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Orta saha-Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (Duisburg), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi), Cansu Gürel (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Berna Topuzoğlu (SC13 Bad Neuenahr), Birsen Bozbal (Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor), Sejde Ayllin Abrahamsson (Club Brugge), Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi), Benan Altıntaş (ABB Fomget), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Pendik Çamlık Spor Kulübü)

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