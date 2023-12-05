A Milli Kadın Futbol Takımı Gürcistan'ı mağlup etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 yendi.
Karşılaşmanın önemli anları
8. dakikada Ece Türkoğlu'nun pasında topla buluşan Ebru Topçu, ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.
GOL - 26. dakikada Türkiye öne geçti. Birgül Sadıkoğlu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortada defansın arasından sıyrılan Gülbin Hız, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0
GOL - 41. dakikada ay-yıldızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Meyrem Çal'ın defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Ece Türkoğlu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 2-0
67. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ebru Topçu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.
Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, 18 puanla zirvede tamamladığı grubunda oynadığı 6 maçta da gol yemedi.
Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 63 Göknur Güleryüz), Ümran Özev, Gülbin Hız (Dk. 46 Narin Yakut), Eda Karataş, İlayda Civelek, Meryem Çal, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 46 Arzu Karabulut), Ebru Topçu, Miray Cin (Dk. 83 Didem Karagenç), Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz (Dk. 63 Derya Arhan)
Gürcistan: Gabunia, Kadagishvili (Dk. 46 Ambalia), Kalandadze, Tatuashvili (Dk. 90+3 Narsia), Kvelidze, Matveeva (Dk. 70 Bolkvadze), Chkhartishvili, Danelia, Bukhrikidze (Dk. 88 Pavliashvili), Bakradze, Bebia
Sarı kart: Dk. 80 Meryem Çal (Türkiye)
Goller: Dk. 26 Gülbin Hız, Dk. 41 Ece Türkoğlu (Türkiye)
Stat: Mersin
Hakemler: Jelena Jermolajeva (Letonya), Liga Didrike (Letonya), Diana Vanaga (Letonya