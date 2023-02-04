D Grubu'nda 5. maçında 9 Şubat Perşembe TSİ 20.00'de Polonya ile Sosnowiec'te, 6. maçında da 12 Şubat Pazar TSİ 19.00'da Arnavutluk ile Durres'te karşı karşıya gelecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan ay-yıldızlılar, 7 Şubat'ta gerçekleştireceği antrenmanın ardından Polonya'ya gidecek.

Polonya ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın ardından 10 Şubat'ta İstanbul'a dönecek olan milliler, 11 Şubat'ta Arnavutluk'a hareket edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 16 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Elif Bayram (Beşiktaş), Sevgi Uzun (BOTAŞ), Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın, Selin Rachel Gül (Fenerbahçe Alagöz Holding), Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Teaira Zyaire McCovan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Feride Şevval Akalan, Derin Yaya (Nesibe Aydın), Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski).