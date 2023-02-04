Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon'da gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe 20 yaş altı kadın ve erkek takımları madalya mücadelesi verecek.

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

20 yaş altı kadın: Hatice Kılıç, Ceren Kılıç, Buse Mayda, Edibe Yağız

20 yaş altı erkek: Furkan Mutlu, Caner Can Tunçtan, Cuma Özcan, Ahmet Civci.