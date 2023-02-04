Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'na katılacak
Fenerbahçe, İspanya'da 5 Şubat Pazar günü yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon'da gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe 20 yaş altı kadın ve erkek takımları madalya mücadelesi verecek.
Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
20 yaş altı kadın: Hatice Kılıç, Ceren Kılıç, Buse Mayda, Edibe Yağız
20 yaş altı erkek: Furkan Mutlu, Caner Can Tunçtan, Cuma Özcan, Ahmet Civci.
Etiketler: Atletizm Fenerbahçe
Son Haberler
- 15:26
- 15:25
- 15:20
- 15:25
- 14:36
Sıradaki Haber
Milli sporcu Yaşar Karaca olimpiyat madalyası hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz