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Spor
İHA 20.11.2023 19:21

A Milli Futbol Takımı Cardiff'teki ilk çalışmasını yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Cardiff'te basına kapalı bir antrenman yaptı.

A Milli Futbol Takımı Cardiff'teki ilk çalışmasını yaptı
[Fotograf: İHA]

Ay-yıldızlılar, takım otelinde gerçekleştirilen video-analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları için CAVC Cardiff Uluslararası Spor Kampüsü'ne geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışması sonrasında Galler maçının taktiğine üzerinde duruldu.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, TSİ 21.15'te maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda bir yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Cenk Özkacar ise TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

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