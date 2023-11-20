A Milli Futbol Takımı Cardiff'teki ilk çalışmasını yaptı

Ay-yıldızlılar, takım otelinde gerçekleştirilen video-analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları için CAVC Cardiff Uluslararası Spor Kampüsü'ne geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışması sonrasında Galler maçının taktiğine üzerinde duruldu.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, TSİ 21.15'te maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda bir yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Cenk Özkacar ise TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.