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Spor
DHA 20.11.2023 18:13

Hasan Arat: Bu seçim Beşiktaş’ın son çıkışıdır

Beşiktaş'ta başkan adayı olan Hasan Arat, "Birbirleriyle kavga edenler, birbirlerinin karşısına aday olanlar nedense birleştiler. Bizim felsefemiz belli. Bu seçim Beşiktaş’ın son çıkışıdır." dedi.

Hasan Arat: Bu seçim Beşiktaş’ın son çıkışıdır
[Fotograf: İHA]

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, İnegöl'de taraftarlar ve kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansmanda Beşiktaş'ın sahip olduğu malları hatırlatan Arat, "Beşiktaş’ı yönetenler bu sene transferde para harcamadık diyor ancak 60 milyon euro harcadık. Biz gelir gelmez büyük bir arazi alacağız, vaad olarak bunu vermiyoruz bu işi kesinleştireceğiz. Beşiktaş’a gelen herkes bir şeyler alıp gitti. Ben lansmanda Beşiktaş’ın mallarını açıkladım, herkes şaşırdı. Beşiktaşlıya kendi mallarını unutturdular." şeklinde konuştu.

"Bu seçim Beşiktaş’ın son çıkışıdır"
Yapılacak seçimin siyah-beyazlılar için kritik olduğuna vurgu yapan Arat, kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Bana karşı hepsi birleşti, burası net. Eski TFF başkanı oturduğu yerde adayları çağırıp icazet vermeye kalktı. Bu düzen böyle devam etmeyecek. Birbirleriyle kavga edenler, birbirlerinin karşısına aday olanlar nedense birleştiler. Bizim felsefemiz belli. Bu seçim Beşiktaş için en kritik seçimdir. Lütfen 3 Aralık günü oy vermeye gelecek olan tüm kongre üyelerimiz bu bilinçle sandık başına gelsinler. Taraftarlarımız süreci bu şekilde takip etsinler. Bu seçim Beşiktaş’ın son çıkışıdır." diye konuştu.

"Oyuncuları buraya indirince herkes heyecanlanacak"
Kendi projelerini çalışarak yola çıktığını aktaran Hasan Arat, şunları söyledi:
"Önce projeler yok dediler şimdi de yapamazlar diyorlar. Yapamaz diyenler kendi projelerini anlatsın görelim. Farazi oyuncu ismiyle kimseyi heyecanlandırmıyoruz, biz buraya indirince zaten herkes heyecanlanacak. Beşiktaş’ı aşağı çekmeye çalışıp kendilerini büyüttüler Beşiktaş’a büyük tahribat verdiler. Bütün tesislerimizi yok ettiler, insan utanır hala buradan ne götürürüm derdindeler."

"Yeni Açık'ın tamamını birleştireceğiz"
Stadyumun ile ilgili değişikliğe gidileceğini tekrar ifade eden Arat, "İstifa eden Asbaşkan çatıyı değiştireceğim deyince bir şey olmuyor başkan adayı çıkıp çatıyı değiştireceğim deyince olmaz diyorlar. Biz her şeyi çalıştık. Çatı konusunda Tüpraş ile de görüştük. Biz diyoruz ki Yeni Açık'ın tamamını birleştireceğiz. Bunu yapacağız, göreceksiniz." diyerek sözlerini noktaladı.

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