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Spor
AA 06.08.2023 02:48

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık şoku

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Doğuş Özdemiroğlu'nun ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Milli oyuncunun ameliyat edileceği bildirildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık şoku

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu'nun bugün İstanbul'da tetkiklerinin yapıldığı belirtilerek, "Milli oyuncumuzun ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde ameliyat edilecek oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TBF'den "geçmiş olsun" mesajı

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da milli oyuncunun sakatlığıyla ilgili "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"A Erkek Milli Takım oyuncularımızdan Doğuş Özdemiroğlu, İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştır. TBF Sağlık Kurulu Üyesi ve A Erkek Milli Takım Doktorumuz Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında Doğuş Özdemiroğlu'nun, ön çapraz bağ rüptürü bulunduğu teşhis edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Doğuş Özdemiroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz."

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