BUDDER Başkanı Önder Akdağ, Edirne'deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, maratonun, daha önce 14 Mayıs olarak belirlenen tarihini, söz konusu günde yapılacak seçimler nedeniyle güncellediklerini söyledi.

Akdağ, maratonu, takvimdeki koşulları göz önünde bulundurarak haziran ayında yapmaya karar verdiklerini belirtti.

"8. Uluslararası Edirne Maratonu'nu federasyon takviminde de güncelleyerek 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirme kararı aldık. Bu yıl yarış, Cumhuriyetimizin 100. yılı olması dolayısıyla çok daha önemli ve anlamlı. Maratonu, Cumhuriyetimizin 100. yılına, ülkemize, şehrimize yakışır bir şekilde bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde başarıyla gerçekleştireceğiz. Amacımız bu organizasyona katılan bütün sporcuların bu coşkuyu yaşaması."

Akdağ, parkurda Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki inşaat çalışmaları nedeniyle güncelleme de yapılabileceğini dile getirdi.

Akdağ, inşaat çalışmalarının mart ayında bitmesinin planlandığını belirtti.

"Eğer mart ayında kapı tamamlanmış olursa doğal olarak kapıya açılan yeni yol üzerinden yeni bir güzergah oluşmuş oluyor. Yeniden parkuru ölçtürüp tescilini yaptıracağız. Eğer o sürece kadar kapı faaliyete geçmezse, organizasyon var olan parkurumuzda gerçekleşecek."

Akdağ, Ukraynalı ve Rus sporcuların da geçen yıl olduğu gibi organizasyona katılacaklarını, maratonun onlar için bir barış koşusu olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Derneğin genel sekreteri Ahmet Kadir Çakır da maratona daha geniş bir katılım olması için ülke çapında bir tanıtım kampanyası yürüterek, sosyal medya ve yayın organlarında duyuru yapacaklarını ifade etti.

Maratonun teknik komite sorumlusu Muammer Mirsal da insanları Edirne Yarı Maratonu vasıtasıyla spora teşvik etmeye yönelik hedeflerinin olduğunu söyledi.