Hız ve dayanıklılık onlar için olmazsa olmaz. Onlarca atlet, Erzurum'da Uluslararası Balkan Bayrak ve Sprint Şampiyonası'nda buluştu.

Şampiyonaya 7 ülkeden 90'ın üzerinde atlet katılıyor. Yarışlar aynı zamanda Tokyo Olimpiyatları için de kota anlamına geliyor.

Atletler Erzurum'da buluştu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şampiyonayla ilgili şunları söyledi:

"Burada yaklaşık 22-23 kota verilecek bir yarışma, inşallah o kotaları biz alırız, bizim sporcularımız alır. Bu yarışmanın özelliği dünyada bayrak yarışmaları bir iki ülkede yapılıyor birisi de biziz."

Millilerin büyük başarısı

İlk yarış 100 metre engelli ile başladı. İki Türk sporcunun mücadelesinden 13,58'lik derecesi ile Şevval Ayaz birinci çıktı.

Milli atlet Şevval Ayaz, "Daha iyi bir derece bekliyorduk açıkçası, hava şartları beni biraz çok etkiledi. Ama iyi, devamı gelecek" dedi.

110 metre erkekler engellide ise Mikdat Sevler ikinci sırada yer aldı.

4 x 100 kadınlar ve erkekler bayrak yarışlarını milliler ilk sırada bitirdi.

Erkeklerde A Milli Takım, 38,20 ile Türkiye'de ikinci en iyi dereceyi elde etti.

Millilerin aldığı dereceler sevindirdi

Milli atlet Ramil Guliyev ise "Çok hazırlandık bu yarış için, biz elimizden geleni yaptık, görüyorsunuz dereceler de güzel çıktı. İnşallah olimpiyatlarda daha güzel derece gösteririz" diye konuştu.

23 yaş altı milli takım ise 40,08 ile Türkiye rekoru kırdı.

4 x 400 erkekler bayrak yarışında da milliler ilk sırayı aldı.

Milli atlet İlyas Çanakçı, "2019'dan beri çabalıyoruz bayrak için, olimpiyatlara gitmek için. Nasip bu güneymiş" dedi.

2 gün sürecek olan şampiyona, pist ve 3 adım atlama yarışları ile devam edecek.